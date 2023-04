Jennifer Lopez lancia la sua linea di spritz e scoppia la polemica: “Tu sei astemia e tuo marito è un ex alcolista, vergognati. Cosa non si fa per i dollari” (Di lunedì 10 aprile 2023) Sta facendo discutere la nuova trovata commerciale di Jennifer Lopez. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice e cantante ha lanciato infatti Delola, una linea di cocktail pronti tipo spritz e tra gli utenti si sono scatenate le polemiche, con la star accusata di opportunismo per il fatto che non solo lei si è sempre detta astemia ma, in più, il suo attuale marito Ben Affleck è noto per i problemi passati con l’alcolismo. “Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola”, dice JLO nel video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Sta facendo discutere la nuova trovata commerciale di. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice e cantante hato infatti Delola, unadi cocktail pronti tipoe tra gli utenti si sono scatenate le polemiche, con la star accusata di opportunismo per il fatto che non solo lei si è sempre dettama, in più, il suo attualeBen Affleck è noto per i problemi passati con l’alcolismo. “Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola”, dice JLO nel video ...

