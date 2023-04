Jannik Sinner nuovo numero 8 nella classifica mondiale Atp (Di lunedì 10 aprile 2023) Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik Sinner registra il suo nuovo best ranking salendo all’ottava posizione della classifica mondiale Atp . Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° posto.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune,registra il suobest ranking salendo all’ottava posizione dellaAtp . Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° posto....

