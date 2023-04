Jankulovski: “Milan-Napoli da spettacolo, ma la storia dei club incide” (Di lunedì 10 aprile 2023) Giovanni Galli e Marek Jankulovski parlano di Milan-Napoli, sfida di Champions League che si gioca a San Siro valida per i quarti di finale. L’ex portiere di Milan e Napoli Giovanni Galli, a Gazzetta dello Sport dice: “La partita di campionato mi ha colpito, lo 0-4 nessuno se lo aspettava. In Champions però sarà tutto un altro discorso. Dico Napoli 51% e Milan 49%, ma occhio a Krunic. Il centrocampista è cresciuto tanto, gioca in più ruoli ed è intelligente. Cito lui come il simbolo del calcio di Pioli. Spalletti dovrà prestare attenzione“. Del match di Champions League Milan-Napoli ha parlato anche Marek Jankulovski, altro doppio ex: “Sarà uno spettacolo per il calcio italiano. Il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 aprile 2023) Giovanni Galli e Marekparlano di, sfida di Champions League che si gioca a San Siro valida per i quarti di finale. L’ex portiere diGiovanni Galli, a Gazzetta dello Sport dice: “La partita di campionato mi ha colpito, lo 0-4 nessuno se lo aspettava. In Champions però sarà tutto un altro discorso. Dico51% e49%, ma occhio a Krunic. Il centrocampista è cresciuto tanto, gioca in più ruoli ed è intelligente. Cito lui come il simbolo del calcio di Pioli. Spalletti dovrà prestare attenzione“. Del match di Champions Leagueha parlato anche Marek, altro doppio ex: “Sarà unoper il calcio italiano. Il ...

