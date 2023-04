Italia femminile, in diretta sulle piattaforme FIGC le partite dell’Under 19 e della Nazionale A (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà un pomeriggio dedicato alle Azzurre e alle Azzurrine quello in programma domani sulle piattaforme FIGC: in diretta, dalle 14.30 al tardo pomeriggio, sarà possibile seguire le gare Italia-Austria Under 19 femminile, che mette in palio l’accesso alla Fase Finale dell’Europeo di categoria, e a seguire Italia-Colombia, amichevole della Nazionale A femminile che avvicina la squadra al Mondiale della prossima estate. Si comincia alle 14.30 con la terza e ultima giornata della Fase Elite dell’Europeo Under 19 femminile: al ‘Silvio Piola’ di Vercelli, va in scena Italia-Austria, un vero e proprio spareggio verso la Fase Finale dell’Europeo di categoria, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà un pomeriggio dedicato alle Azzurre e alle Azzurrine quello in programma domani: in, dalle 14.30 al tardo pomeriggio, sarà possibile seguire le gare-Austria Under 19, che mette in palio l’accesso alla Fase Finale dell’Europeo di categoria, e a seguire-Colombia, amichevoleche avvicina la squadra al Mondialeprossima estate. Si comincia alle 14.30 con la terza e ultima giornataFase Elite dell’Europeo Under 19: al ‘Silvio Piola’ di Vercelli, va in scena-Austria, un vero e proprio spareggio verso la Fase Finale dell’Europeo di categoria, ...

