Italia femminile, Bertolini: “Colombia test Mondiale, ragazze hanno lavorato bene” (Di lunedì 10 aprile 2023) Cento giorni al Mondiale. Con l’amichevole contro la Colombia in programma domani alle ore 16.30 al stadio Tre Fontane di Roma, le Azzurre entreranno nella fase più calda e delicata del percorso di avvicinamento alla competizione che si aprirà il prossimo 20 luglio. Poco più di tre mesi per sistemare gli ultimi dettagli e ritrovare la spensieratezza dei tempi migliori, un lavoro portato avanti con successo anche in questa lunga settimana di lavoro a Coverciano, l’ultima prima dell’inizio dell’avventura iridata. “Sono stati giorni molto proficui in cui abbiamo avuto la possibilità di consolidare degli aspetti tecnico-tattici su cui ci stiamo concentrando da tempo – ha dichiarato Milena Bertolini – sono soddisfatta di come le ragazze si sono allenate e anche dei test fisici che hanno ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Cento giorni al. Con l’amichevole contro lain programma domani alle ore 16.30 al stadio Tre Fontane di Roma, le Azzurre entreranno nella fase più calda e delicata del percorso di avvicinamento alla competizione che si aprirà il prossimo 20 luglio. Poco più di tre mesi per sistemare gli ultimi dettagli e ritrovare la spensieratezza dei tempi migliori, un lavoro portato avanti con successo anche in questa lunga settimana di lavoro a Coverciano, l’ultima prima dell’inizio dell’avventura iridata. “Sono stati giorni molto proficui in cui abbiamo avuto la possibilità di consolidare degli aspetti tecnico-tattici su cui ci stiamo concentrando da tempo – ha dichiarato Milena– sono soddisfatta di come lesi sono allenate e anche deifisici che...

