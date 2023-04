Israele | marcia nei territori occupati Con i coloni ministri ultradestra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antisocialpati1 : RT @Kikka57847350: Centinaia i palestinesi feriti, tra cui un giornalista, dai soldati sionisti che proteggono migliaia di coloni durante u… - Black30086191 : RT @Kikka57847350: Centinaia i palestinesi feriti, tra cui un giornalista, dai soldati sionisti che proteggono migliaia di coloni durante u… - silvia_79asro : RT @Kikka57847350: Centinaia i palestinesi feriti, tra cui un giornalista, dai soldati sionisti che proteggono migliaia di coloni durante u… - Kikka57847350 : Centinaia i palestinesi feriti, tra cui un giornalista, dai soldati sionisti che proteggono migliaia di coloni dura… - ceciliarinald : RT @Radio1Rai: #Israele I medici legali escludono che Alessandro Parini, ucciso venerdì sera da un'auto a Tel Aviv, sia stato colpito da pr… -

- Militari israeliani hanno protetto i manifestanti sparando proiettili di gomma. Netanyhau 'perdona' il ministro della Difesa- Evento che crea nuove tensioni nel Paese e che i palestinesi in pieno Ramadan vivono come una provocazione. Allahanno aderito sette ministri di destra del governo Netanyahu...la "pressione silenziosa" per spingere la comunità ebraica iraniana a partecipare alladi al ...Day nel 1979 come manifestazione mondiale per protestare contro l'esistenza dello stato di. ...

Israele, coloni e gruppi di destra organizzano marcia in Cisgiordania TGLA7

Benjamin Netanyahu, con una mossa a sorpresa, ha deciso di confermare Yoav Gallant come ministro della Difesa dopo che lo aveva licenziato alcune settimane fa per questioni legate alla riforma della ...di Mauro W. Giannini Mentre un adolescente palestinese è stato ucciso dai coloni, 58 palestinesi sono stati feriti come conseguenza di una marcia di coloni illegali guidati dai ministri israeliani Smo ...