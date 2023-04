Israele, coloni e gruppi di destra organizzano marcia in Cisgiordania (Di lunedì 10 aprile 2023) - Evento che crea nuove tensioni nel Paese e che i palestinesi in pieno Ramadan vivono come una provocazione. Alla marcia hanno aderito sette ministri di destra del governo Netanyahu Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 aprile 2023) - Evento che crea nuove tensioni nel Paese e che i palestinesi in pieno Ramadan vivono come una provocazione. Allahanno aderito sette ministri didel governo Netanyahu

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Finché esisterà “Israele” esisteranno i coloni suprematisti ebraici, finché esisteranno loro in Palestina ci sarann… - AlfaroliMarco : @Giomarra51 @QuerinEnrico @beppe_grillo Quelli, certo, ma non sono gli stessi del 1947. Gli ebrei che hanno formato… - ceciliarinald : RT @Radio1Rai: #Israele I medici legali escludono che Alessandro Parini, ucciso venerdì sera da un'auto a Tel Aviv, sia stato colpito da pr… - AgateRenzo : RT @Radio1Rai: #Israele I medici legali escludono che Alessandro Parini, ucciso venerdì sera da un'auto a Tel Aviv, sia stato colpito da pr… - BiagioSdC : RT @Kikka57847350: Mentre la stampa italiana si affanna per difendere israele dal fatto che uccida chiunque, coloni israeliani illegali in… -