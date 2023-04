Israel Adesanya si è ripreso quello che era suo (Di lunedì 10 aprile 2023) UFC 287 è stato, come spesso capita, un contenitore di storie. Uno degli eventi più riusciti dell’anno, che verrà ricordato per il ritiro di Jorge Masvidal al suo cinquantaduesimo match nelle MMA – un traguardo storico, e un’uscita di scena più che dignitosa contro un pericoloso Gilbert Burns – ma anche, soprattutto, per il re-match tra Alex Pereira e Israel Adesanya, valido per la cintura dei Mesi medi che il primo aveva tolto al secondo non troppo tempo fa. Ma è stata anche la serata in cui uno dei fighter con più hype attorno, il diciottenne Raul Rasas Jr., ha ricevuto la prima lezione da parte di uno sport che non smette mai di insegnare qualcosa anche ai più esperti. Ci sarebbe da celebrare anche il ritorno alla vittoria di Kevin Holland e Rob Font, ma soffermiamoci sui tre incontri più importanti. Adesanya ha riportato tutto a ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 10 aprile 2023) UFC 287 è stato, come spesso capita, un contenitore di storie. Uno degli eventi più riusciti dell’anno, che verrà ricordato per il ritiro di Jorge Masvidal al suo cinquantaduesimo match nelle MMA – un traguardo storico, e un’uscita di scena più che dignitosa contro un pericoloso Gilbert Burns – ma anche, soprattutto, per il re-match tra Alex Pereira e, valido per la cintura dei Mesi medi che il primo aveva tolto al secondo non troppo tempo fa. Ma è stata anche la serata in cui uno dei fighter con più hype attorno, il diciottenne Raul Rasas Jr., ha ricevuto la prima lezione da parte di uno sport che non smette mai di insegnare qualcosa anche ai più esperti. Ci sarebbe da celebrare anche il ritorno alla vittoria di Kevin Holland e Rob Font, ma soffermiamoci sui tre incontri più importanti.ha riportato tutto a ...

