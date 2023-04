Isole Spratly, Marina militare cinese: nave Usa entrata illegalmente (Di lunedì 10 aprile 2023) Il comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare cinese è impegnato "con forze navali e aeree nella ricerca e nel monitoraggio della navigazione del cacciatorpediniere della Marina ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Il comando del teatro meridionale dell'Esercito popolareè impegnato "con forze navali e aeree nella ricerca e nel monitoraggio della navigazione del cacciatorpediniere della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Cina, nave militare Usa vicino isole Spratly: “Entrata illegalmente in acque territoriali” - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Cina, nave militare Usa vicino isole Spratly: “Entrata illegalmente in acque territoriali” - DriverMattia198 : RT @SkyTG24: Cina, nave militare Usa vicino isole Spratly: “Entrata illegalmente in acque territoriali” - SkyTG24 : Cina, nave militare Usa vicino isole Spratly: “Entrata illegalmente in acque territoriali” - SkyTG24 : Cina, nave militare Usa vicino isole Spratly: “Entrata illegalmente in acque territoriali” -