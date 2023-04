Isola dei Famosi, un altro concorrente fatto fuori dal cast: tutti gli esclusi (Di lunedì 10 aprile 2023) Tutto è pronto per L'Isola dei Famosi 2023 al via lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. La produzione ha ufficializzato in toto il cast sui social: chi si metterà a dura prova tra la natura honduregna? A differenza dei nomi ufficiosi circolati nei giorni scorsi, è stato fatto fuori un altro nome. Dopo Gianmarco Onestini, Serena Enardu, Elga Enardu e Luca Di Carlo, non figura Gian Maria Sainato. Noto alle cronache televisive e del gossip per aver partecipato alla prima edizione di Riccanza, l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi non sbarcherà in Honduras. Eppure era uno dei concorrenti dato per certo che sembrava essere stato blindato dagli autori. Isola dei Famosi subisce le direttive di Pier Silvio Berlusconi: esclusi cinque nomi I ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 aprile 2023) Tutto è pronto per L'dei2023 al via lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. La produzione ha ufficializzato in toto ilsui social: chi si metterà a dura prova tra la natura honduregna? A differenza dei nomi ufficiosi circolati nei giorni scorsi, è statounnome. Dopo Gianmarco Onestini, Serena Enardu, Elga Enardu e Luca Di Carlo, non figura Gian Maria Sainato. Noto alle cronache televisive e del gossip per aver partecipato alla prima edizione di Riccanza, l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi non sbarcherà in Honduras. Eppure era uno dei concorrenti dato per certo che sembrava essere stato blindato dagli autori.deisubisce le direttive di Pier Silvio Berlusconi:cinque nomi I ...

