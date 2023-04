Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia: retroscena da brividi (Di lunedì 10 aprile 2023) A pochi giorni dalla partenza dell’Isola dei famosi 2023 torna alla ribalta ancora una volta il nome di Cristina Scuccia, che da poco tempo ha lasciato il velo per tornare a vivere una vita normale e sotto i riflettori dello spettacolo. L’ex suora infatti, secondo alcune indiscrezioni scoperte da Deianira Marzano, non avrebbe preso i voti per vocazione naturale, ma per altri motivi spifferati da una persona dello stesso paese di origine della Scuccia. Ma di cosa si tratta? Isola dei famosi 17, Cristina Scuccia aveva un piano? Secondo quanto riporta la Marzano, una/o compaesana/o ha rivelato che Cristina non avrebbe mai avuto una vocazione religiosa, ma che fin da subito il suo era un piano studiato per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 aprile 2023) A pochi giorni dalla partenza dell’deitorna alla ribalta ancora una volta il nome di, che da poco tempo ha lasciato il velo per tornare a vivere una vita normale e sotto i riflettori dello spettacolo. L’ex suora infatti, secondo alcune indiscrezioni scoperte da Deianira Marzano, non avrebbe preso i voti per vocazione naturale, ma per altri motivi spifferati da una persona dello stesso paese di origine della. Ma di cosa si tratta?dei17,aveva un piano? Secondo quanto riporta la Marzano, una/o compaesana/o ha rivelato chenon avrebbe mai avuto una vocazione religiosa, ma che fin da subito il suo era un piano studiato per ...

