Isola 17 | Tv Sorrisi e Canzoni mette in copertina il cast ufficiale del reality | è saltato un altro nome rispetto a quelli annunciati

Come annunciato pochi giorni fa, alcuni nomi che avrebbero dovuto comporre il cast de L'Isola dei Famosi sono saltati. A quanto pare, gli autori del reality, dovendosi uniformare alle direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi, hanno deciso di mandare a casa i naufraghi ritenuti "portatori di trash". Già durante le ultime settimane della settima edizione Grande Fratello Vip i vertici Mediaset avevano 'ammonito' Alfonso Signorini e la sua squadra autoriale. Al fine di offrire un intrattenimento più pulito, l'amministratore delegato ha, secondo quanto rivelato da Dagospia, cancellato i nomi di cinque naufraghi. Stiamo parlando di Gianmarco Onestini, fratello dell'ex gieffino Luca, le gemelle Elga e Serena Enardu e l'avvocato Luca Di Carlo. In ultimo, tra i 'debellati' dal cast, anche Gian Maria Sainato.

