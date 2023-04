Irlanda del Nord, scontri al corteo per i 25 anni degli accordi di pace alla vigilia della visita di Joe Biden – Il video (Di lunedì 10 aprile 2023) alla vigilia della visita del presidente Usa Joe Biden, durante una parata di repubblicani dissidenti a Derry, in Irlanda del Nord, una folla di persone si è scagliata contro la polizia con bottiglie molotov e altri oggetti contundenti. Il corteo non autorizzato ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa: gli scontri avvenuti per ora sembrano non aver provocato feriti, ma non sono passati inosservati anche per la coincidenza con l’arrivo del presidente americano. Nel giorno del 25esimo anniversario degli accordi di Venerdì Santo del 1998, che misero fine a 30 anni di guerra civile, i manifestanti intendevano marciare fino al ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023)del presidente Usa Joe, durante una parata di repubblicani dissidenti a Derry, indel, una folla di persone si è scagliata contro la polizia con bottiglie molotov e altri oggetti contundenti. Ilnon autorizzato ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa: gliavvenuti per ora sembrano non aver provocato feriti, ma non sono passati inosservati anche per la coincidenza con l’arrivo del presidente americano. Nel giorno del 25esimoversariodi Venerdì Santo del 1998, che misero fine a 30di guerra civile, i manifestanti intendevano marciare fino al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Ricorre oggi il 25.esimo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che pose fine alle violenze che a lungo avevan… - Europarl_IT : ????25 anni fa veniva firmato l'Accordo del Venerdì Santo, che pose fine a decenni di violenti conflitti nell'Irlanda… - ilpost : In Irlanda del Nord i “Troubles” non sono mai finiti del tutto - Raindog2704 : RT @SkyTG24: Irlanda del Nord, scontri in anniversario Accordi Venerdì Santo. Molotov contro la polizia - JulietteLauzza : RT @vaticannews_it: Ricorre oggi il 25.esimo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che pose fine alle violenze che a lungo avevano in… -