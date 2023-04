Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Europarl_IT : ????25 anni fa veniva firmato l'Accordo del Venerdì Santo, che pose fine a decenni di violenti conflitti nell'Irlanda… - ilpost : In Irlanda del Nord i “Troubles” non sono mai finiti del tutto - vaticannews_it : Ricorre oggi il 25.esimo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che pose fine alle violenze che a lungo avevan… - Azzurraurra : RT @bonhomme69: Fa un po' specie sentire ancora descrivere, da Radio Popolare, nel 2023, il conflitto dell'Irlanda del Nord come una 'guerr… - nucciacocco : RT @vaticannews_it: Ricorre oggi il 25.esimo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che pose fine alle violenze che a lungo avevano in… -

... "il quale ha messo fine alle violenze che per decenni avevano turbato l'Nord". "Con spirito riconoscente prego il Dio della pace che quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa ...... il quale ha messo fine alle violenze che, per decenni, avevano turbato l'Nord. Con spirito riconoscente, prego il Dio della pace che quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa ...Esattamente 25 anni fa gli accordivenerdì Santo tra Cattolici e protestanti inNord ponevano fine a tre decadi di sanguinosa guerra civile. Già in mattinata le prime celebrazioni, domani le commemorazioni ufficiali alla presenzapremier Sunak epresidente Usa ...

Irlanda del Nord, Papa Francesco ricorda l'accordo di Belfast - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Durante il Regina Coeli del Lunedi' di Pasqua, Papa Francesco ha ricordato il venticinquesimo anniversario del cosiddetto accordo del Venerdi' Santo o di Belfast, "il quale ha messo fine alle violenze ...Nei saluti al termine della recita del Regina Caeli, Papa Francesco ha rinnovato la richiesta di preghiere per la pace, in modo speciale per l’Ucraina, dopo una notte in cui sono suonati allarmi missi ...