Iran, telecamere contro le donne che non indossano il velo (Di lunedì 10 aprile 2023) Quando le pattuglie della polizia morale non sono in zona, dove i singoli cittadini fedeli al regime non bastano, ci pensano i video di sorveglianza. Le autorità Iraniane, infatti, hanno iniziato ad installare telecamere nei luoghi pubblici per identificare le donne che violano l'obbligo di indossare il velo. Come riporta la Bbc, gli agenti e il governo promettono tolleranza zero verso chi non rispetta la legge che obbliga a coprirsi la testa. Una minaccia concreta, visto quello accaduto nei mesi scorsi, a partire dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini. Come primo avvertimento, dopo essere state identificate dagli apparecchi, le donne riceveranno un messaggio sulle conseguenze della violazione. Ad essere poste sotto il controllo della polizia anche le studentesse ...

