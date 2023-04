Inzaghi: «» (Di lunedì 10 aprile 2023) Per Inzaghi conferenza stampa in ritardo, complice il piccolo contrattempo nell’arrivo a Lisbona (vedi articolo). Ecco le parole dell’allenatore alla vigilia di Benfica-Inter, QUI quelle di Bastoni. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Benfica-Inter. Qual è la chiave, anche dal punto di vista mentale? Chiaramente sappiamo l’importanza della gara, è un quarto di Champions League dove abbiamo fatto un grandissimo percorso molto difficile. Domani dobbiamo cercare di fare una grande gara, troviamo una squadra imbattuta in dieci partite di Champions League dal preliminare. In due partite col Club Brugge ha fatto sette gol tirando quaranta volte in porta, ha qualità ma siamo l’Inter e ci siamo preparati bene. Nelle partite di campionato e Coppa Italia in una settimana la squadra a parer mio ha ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Perconferenza stampa in ritardo, complice il piccolo contrattempo nell’arrivo a Lisbona (vedi articolo). Ecco le parole dell’allenatore alla vigilia di Benfica-Inter, QUI quelle di Bastoni. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di Benfica-Inter. Qual è la chiave, anche dal punto di vista mentale? Chiaramente sappiamo l’importanza della gara, è un quarto di Champions League dove abbiamo fatto un grandissimo percorso molto difficile. Domani dobbiamo cercare di fare una grande gara, troviamo una squadra imbattuta in dieci partite di Champions League dal preliminare. In due partite col Club Brugge ha fatto sette gol tirando quaranta volte in porta, ha qualità ma siamo l’Inter e ci siamo preparati bene. Nelle partite di campionato e Coppa Italia in una settimana la squadra a parer mio ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - marifcinter : #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fio… - marifcinter : #BenficaInter, la probabile formazione di Simone #Inzaghi: Onana Darmian Acerbi Bastoni Dumfries Barella Brozovi… - marifcinter : #Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina… - InterAndree : ??#Inzaghi: 'Le voci e le critiche? L'anno scorso abbiamo vinto 5-0 a Salerno e abbiamo giocato meno bene di venerdì… -

Reggina, Inzaghi: 'Siamo salvi. Ora inseguiamo il nostro sogno' MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Per impegno e sacrificio, è stata una partita a tratti commovente'. Così Pippo Inzaghi ha commentato la vittoria della Reggina nel post partita della sfida contro il Venezia. Sottolineando come con questa vittoria la Reggina possa concentrarsi di fatto esclusivamente sulla ... Panchine a rischio in Serie A, sorpresa totale alla Juve: Allegri spiazzato Tremano però anche, a Milano, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, con Milan e Inter che cercano in Champions League il riscatto per una annata balorda in campionato. E a Roma non è detto che Mourinho ... DIRETTA - Benfica - Inter, la conferenza stampa di Inzaghi LIVE Inzaghi sul fronte formazione deve sciogliere il dubbio in attacco tra Lukaku e Dzeko, con il bosniaco in leggero vantaggio sul belga come partner di Lautaro Martinez. Ancora out Calhanoglu e ... MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Per impegno e sacrificio, è stata una partita a tratti commovente'. Così Pippoha commentato la vittoria della Reggina nel post partita della sfida contro il Venezia. Sottolineando come con questa vittoria la Reggina possa concentrarsi di fatto esclusivamente sulla ...Tremano però anche, a Milano, Stefano Pioli e Simone, con Milan e Inter che cercano in Champions League il riscatto per una annata balorda in campionato. E a Roma non è detto che Mourinho ...sul fronte formazione deve sciogliere il dubbio in attacco tra Lukaku e Dzeko, con il bosniaco in leggero vantaggio sul belga come partner di Lautaro Martinez. Ancora out Calhanoglu e ... Inter, la conferenza di Simone Inzaghi in tempo reale - Sportmediaset Sport Mediaset Benfica-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi LIVE Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu non saliranno sul volo per Lisbona: Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions, senza di loro Daniele Triolo… Leggi ... Reggina, primo clean sheet del girone di ritorno: la difesa ritrova la solidità Un segnale che la squadra di Inzaghi ha ritrovato la voglia di difendere da squadra, anche frutto del nuovo atteggiamento tattico più coperto. Nelle prime 10 partite del ritorno la Reggina ha subito ... Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu non saliranno sul volo per Lisbona: Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions, senza di loro Daniele Triolo… Leggi ...Un segnale che la squadra di Inzaghi ha ritrovato la voglia di difendere da squadra, anche frutto del nuovo atteggiamento tattico più coperto. Nelle prime 10 partite del ritorno la Reggina ha subito ...