Inzaghi: «Inter, indirizzare gli episodi! Da domani può cambiare» (Di lunedì 10 aprile 2023) Ancora Interviste per Inzaghi, alla vigilia di Benfica-Inter. L’allenatore, su Sport Mediaset, dà un giudizio su cosa servirà domani per portare a casa un buon risultato nell’andata dei quarti di Champions League. Qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa. RITROVARE IL RISULTATO – Simone Inzaghi cerca qualcosa di buono a ventiquattro ore da Benfica-Inter: «Diciamo che domani è una partita importantissima per noi e per il nostro cammino in Champions League. Ci siamo meritati di giocare questo quarto di finale e lo giocheremo con tutte le nostre forze. Sappiamo quello che abbiamo fatto in Champions League e che non abbiamo fatto in campionato, però questa è una partita a sé e siamo contenti di essere qui». DA REAGIRE – Spesso l’Inter si è trovata ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Ancoraviste per, alla vigilia di Benfica-. L’allenatore, su Sport Mediaset, dà un giudizio su cosa serviràper portare a casa un buon risultato nell’andata dei quarti di Champions League. Qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa. RITROVARE IL RISULTATO – Simonecerca qualcosa di buono a ventiquattro ore da Benfica-: «Diciamo cheè una partita importantissima per noi e per il nostro cammino in Champions League. Ci siamo meritati di giocare questo quarto di finale e lo giocheremo con tutte le nostre forze. Sappiamo quello che abbiamo fatto in Champions League e che non abbiamo fatto in campionato, però questa è una partita a sé e siamo contenti di essere qui». DA REAGIRE – Spesso l’si è trovata ...

