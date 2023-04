Inzaghi | «Inter | critiche ci stanno In certi momenti una palla e gol»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Perconferenza stampa in ritardo, complice il piccolo contrattempo nell’arrivo a Lisbona (vedi articolo). Ecco le parole dell’allenatore alla vigilia di Benfica-, QUI quelle di Bastoni. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di Benfica-. Qui in Portogallo si è parlato di Sérgio Conceiçao prossimo allenatore dell’, può influenzare? Ci sono sempre tante parole e tante voci. Sia Conceiçao sia Schmidt sono grandi allenatori chefacendo un ottimo campionato. È stato un piacere sfidare Conceiçao e sarà un piacere sfidare Schmidt domani., cos’ha pensato vedendo il gol fallito da Lukaku? Non mi fermerei solo a Salerno, anche con la Fiorentina il campo ha dato due risultati che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - marifcinter : #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fio… - MCriscitiello : Inter-Fiorentina Primavera 0-4 dopo 25 minuti. Live Sportitalia. Si parla di Chivu sulla panchina della prima squad… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Cosa mette di più l'Inter in Champions? Direi solo il risultato. Meritavamo di vincere contro Fiorentina, Juven… - news24_inter : Conferenza stampa #Inzaghi: «Con il Benfica gara di testa e cuore. Loro forti, ma noi siamo l’#Inter» -

Tremano però anche, a Milano, Stefano Pioli e Simone, con Milan eche cercano in Champions League il riscatto per una annata balorda in campionato. E a Roma non è detto che Mourinho ......stampa di Simone InzaghiL'attesa dalla prima sfida dei quarti di Champions League in casa del Benfica, dopo il deludente pareggio esterno in Serie A contro la Salernitana. Simone- ...... l'Primavera è il 13esimo attacco del torneo e nelle ultime 5 sfide disputate ha all'attivo 12 gol subiti. Le stesse difficoltà che sta avendo. Anche per questo, oggi Chivu non può ...

Inter, la conferenza di Simone Inzaghi in tempo reale - Sportmediaset Sport Mediaset

Ma noi siamo l'Inter. La squadra ha fatto tre gare buone in campionato, non seguite dal risultato ma abbiamo tirato tantissimo. Ci sono momenti in cui la tocchi una volta fai gol, adesso invece ...È Alessandro Bastoni il giocatore scelto dall'Inter per affiancare Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Inter, quarto di finale d'andata di Champions League. FcInterNews.it vi ...