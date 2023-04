Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, che è stato molto difficile. Do… - Rosa_Teta_ : RT @INerazzurro: Oggi sarebbe stato il compleanno di Helenio Herrera. Lui il Benfica lo ha battuto, in finale, con una Coppa dei Campioni i… - peppe937 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, che è stato molto difficile. Dobbiamo… - peppe937 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Il Benfica ha perso 2 partite in tutta la stagione. Ma troverà un'Inter che sa quello che vuole e sa la partita… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Benfica squadra di valore. Inter, usiamo la testa': Inzaghi: 'Benfica squadra di valore. Inter, usiamo la… -

Le parole diin conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Inter contro ilnei quarti di finale di Champions League Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Inter contro ildi Champions League. ......a metterlo da parte e ha chiesto alla sua formazione di concentrarsi solo sul match d'andata dei quarti di finale contro il. "Troviamo una squadra di assoluto valore - ha osservato- ,...Lo ha detto Simone, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il. 'Sappiamo che siamo in un momento in cui abbiamo ...

Inzaghi ne cambia 4: Inter così contro il Benfica Gazzetta

Il Benfica Nel calcio di oggi la parte difensiva è composta ... conclusione che a livello di atteggiamento non abbiamo mai sbagliato partite" Le parole di Inzaghi: "Abbiamo fatto un grande percorso ...Niente Benfica-Inter per Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Non sono partiti per Lisbona i due assenti illustri della rosa nerazzurra, entrambi. Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa ...