Inzaghi | «Benfica avversario di valore che ha eliminato la Juventus!»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Simonedopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Inter (vedi QUI), anche su Inter TV ha sottolineato l’importanza di questa prima sfida valida per i quarti di finale di Champions League considerando anche il momento delicato della squadra. QUARTO DI FINALE – Simoneha parlato così della sfida di domani contro il: «Sappiamo l’importanza della gara di domani sera e quello che andremo a incontrare, cioè una squadra forte e imbattuta in Champions League. Hala Juventus e arrivando davanti al Paris Saint-Germain. Undiconsapevole però della nostra forza, vogliamo fare una grande partita. Loro hanno grandissima tecnica e occupano benissimo il campo. Ci siamo preparati bene in questi due giorni, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, che è stato molto difficile. Do… - tvdellosport : ?????????? ???????????????????????????????????????? ?? Inter, domani la sfida al Benfica: Inzaghi si gioca tutto; ?? Verso Milan-Napoli:… - Salvato11163877 : RT @erclab_tweet: Napoli con Zerbin punta Benfica con la difesa della Primavera Pioli e Inzaghi fanno paura ?? - infoitsport : Inzaghi: 'Benfica ottima squadra, ma noi siamo l'Inter. Ecco quando tornano Skriniar e Calhanoglu' - infoitsport : Inzaghi a SM: “Benfica top, dovremo usare testa e cuore. Problema attacco? Domani…” -

LISBONA (PORTOGALLO) " "Serviranno testa e cuore". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, presentando la gara in programma a Lisbona contro ilvalida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. "Sappiamo l'importanza di questa gara. E' stato un percorso ......e l'Inter si prepara per affrontare ilnella sfida valida per l'andata dei quarti di finale della competizione. A presentare il match nella conferenza stampa di vigilia Mister Simone, ...Ile l' Inter si affronteranno in una sfida epica di Champions League l'11 aprile 2023, alle ... La squadra diè reduce da una striscia di risultati deludenti ma la fiducia di poter fare ...

Inzaghi: "Benfica squadra di valore. Inter, usiamo la testa" La Gazzetta dello Sport

(Inter News 24) Si avvicina sempre di più la sfida fra Benfica ed Inter, doppio confronto europeo valido per i quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi. I soli 51 punti raccolti in Serie A ...Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter @livephotosport Il tecnico ... “Conosciamo l’importanza della gara e il valore del Benfica, che troverà però un’Inter preparata e che sa ciò che vuole. Dovremo ...