Inzaghi allontana lo spettro di Conceicao: 'Lui dopo di me all'Inter? Si sentono...' VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Simone Inzaghi in cui ha presentato la sfida che vedrà l'Inter affrontare il Benfica... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Simonein cui ha presentato la sfida che vedrà l'affrontare il Benfica...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inzaghi allontana lo spettro di Conceicao: 'Lui dopo di me all'Inter? Si sentono...' VIDEO: Nel corso della confere… - GianfrancoRoto5 : Lo avreste voluto in nerazzurro? #MercatoInter #Zhang #Marotta #Ausilio #Baccin #Antonello #Inzaghi - vivoperlinter : Lo avreste voluto in nerazzurro? #MercatoInter #Zhang #Marotta #Ausilio #Inzaghi #Antonello #Baccin - ValerioIafrate : La nuvola di iella che incombe sull’#Inter non accenna a dissiparsi. I nerazzurri dominano, sprecano, fanno e inevi… - Sarbaz17418641 : @wazzaCN Elogia un ex juventino, allontana Morinhio, e amazza inzaghi?? non riesco a capire cosa intende l'ex presidente ? -