Internazionali | svelata l' entry list | parata di stelle al Foro Italico

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il meglio del meglio sarà presente aglidi Roma. Da Novak Djokovic a Rafa Nadal, passando per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e per gli azzurri Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo ...

Una parata di stelle è pronta ad illuminare il rosso del Foro Italico per la storica 'prima' degli Internazionali BNL d'Italia con l'upgrade: un torneo più lungo, quanto una slam. L'entry list

Una parata di stelle è pronta ad illuminare il red carpet del Foro Italico per la storica ‘prima’ degli Internazionali BNL d’Italia con l’upgrade.L’80ma edizione degli Internazionali d’Italia di tennis si preannuncia ... maschile a 96 giocatori che si svolgerà dal 10 al 21 maggio. Quest’oggi è stata svelata l’entry list provvisoria dell’evento, ...