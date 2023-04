Inter, Zhang vola con la squadra a Lisbona (Di lunedì 10 aprile 2023) Steven Zhang al fianco della squadra nella trasferta di Lisbona Ci sarà anche il presidente Steven Zhang sull’aereo che oggi porterà l’Inter a Lisbona dove domani sera i nerazzurri affronteranno il Benfica nell’andata dei quarti di finale della Champions League. “Vuole stare vicino al gruppo e dargli la carica. Anche lui è preoccupato dalla prospettiva di finire fuori dalle prime quattro, un’eventualità che riporterebbe l’Inter indietro di 6 anni ovvero alla stagione 2017-18, l’ultima senza i soldi in arrivo dalla Champions. Il presente però è la gara di martedì sera al Da Luz, un match in cui l’Inter ha la possibilità di fare la storia”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Stevenal fianco dellanella trasferta diCi sarà anche il presidente Stevensull’aereo che oggi porterà l’dove domani sera i nerazzurri affronteranno il Benfica nell’andata dei quarti di finale della Champions League. “Vuole stare vicino al gruppo e dargli la carica. Anche lui è preoccupato dalla prospettiva di finire fuori dalle prime quattro, un’eventualità che riporterebbe l’indietro di 6 anni ovvero alla stagione 2017-18, l’ultima senza i soldi in arrivo dalla Champions. Il presente però è la gara di martedì sera al Da Luz, un match in cui l’ha la possibilità di fare la storia”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

