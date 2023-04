Inter | per il post Skriniar si guarda in casa Torino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di… - gippu1 : Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di #SerieA tra le prime tre in classifica non c'è nessuna tra I… - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - KillerJoe67 : RT @CampiMinati: La sconfitta della Juventus fa più male alle milanesi. Se le sanzioni saranno confermate, l'esclusione dalle coppe è comun… - Elio_de_Nardis : RT @kassariato: La restituzione dei 15 punti alla #Juventus significherebbe: - enorme figura di merda per #Gravina e per tutto il sistema c… -

Tra tutte spiccano, Milan e Roma che occupano i primi 3 postiaffluenza media e perdono così milioni di euro ad ogni sold out. Nuovi impianti che oltre agli stadi comprendono strutture ...No, non èquesto, anche perché gli errori arbitrali capitano a favore e contro tutte le squadre, anche se molti fanno finta di non saperlo. La Juve è stata fortunata contro Sampdoria ein ......con te degli spuntiragionare insieme, pacatamente, convinti, ognuno, almeno della buona fede dell'altro. Un primo elemento di riflessione è il seguente: come ben sai, la Juventus (come l'e ...

Inter, Inzaghi senza Calhanoglu e Skriniar: col Benfica attacco Lautaro-Dzeko - Sportmediaset Sport Mediaset

per Paolo Zanetti è addirittura già pronto, lui come Fazzini e come anche Vicario e Parisi. Non a caso le big italiane ci hanno messo gli occhi da un po’, ma il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ...Alle 04.37 di stamani la vittoria è andata a ‘Gigggi55’, bravo a regolare in heads-up ‘Giampy_Inter’. Per il vincitore una prima moneta di oltre 14 mila euro tra taglie e payout. Sul gradino più basso ...