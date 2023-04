Inter, Onana: “Siamo pronti ad affrontare chiunque. Qui sono felice, Handanovic mi aiuta molto” (Di lunedì 10 aprile 2023) “Siamo arrivati fino ai quarti di finale e nella mia testa penso posSiamo ambire a vincere il trofeo. Cercheremo di fare del nostro meglio per vincere più competizioni possibili, anche non dovessimo farcela, dovremo tornare a casa con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile”. Parla così André Onana, ai microfoni ufficiali della UEFA, alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica. Sfida alla quale l’Inter è arrivata dopo una dura lotta contro il Porto nel turno precedente: “Erano 12 anni che la squadra non raggiungeva questo traguardo, è stata una festa per tutti noi. Sappiamo di avere partite importanti davanti e dobbiamo restare concentrati, ma all’Inter Siamo sempre pronti ad affrontare qualsiasi avversario. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) “arrivati fino ai quarti di finale e nella mia testa penso posambire a vincere il trofeo. Cercheremo di fare del nostro meglio per vincere più competizioni possibili, anche non dovessimo farcela, dovremo tornare a casa con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile”. Parla così André, ai microfoni ufficiali della UEFA, alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica. Sfida alla quale l’è arrivata dopo una dura lotta contro il Porto nel turno precedente: “Erano 12 anni che la squadra non raggiungeva questo traguardo, è stata una festa per tutti noi. Sappiamo di avere partite importanti davanti e dobbiamo restare concentrati, ma all’sempreadqualsiasi avversario. La ...

