Inter, Onana: «Possiamo ambire a vincere tutto» (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole di Onana alla vigilia della sfida contro il Benfica dell'Inter: «Che si arrivi o meno in finale, daremo sempre il massimo» André Onana ha parlato ai canali ufficiali dell'UEFA in vista della sfida dell'Inter contro il Benfica. Di seguito le sue parole. RESPONSABILITÁ – «Il ruolo del portiere è molto importante. Perché? Perché si ha tanta responsabilità, come ho detto più volte. Ma io amo le responsabilità. Amo questo tipo di pressione e questa responsabilità. Mi piace essere l'ultimo uomo. Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il modo stare tra i pali. Cerco sempre di migliorare il mio stile e credo che sia qualcosa che ho imparato con il tempo». ARRIVO A MILANO – «E' stato bellissimo arrivare in una città come Milano, che è meravigliosa. La gente è fantastica. Sono in un grande club ...

