Inter-Fiorentina, Campionato Primavera 1: designato l’arbitro della partita (Di lunedì 10 aprile 2023) Inter-Fiorentina si giocherà oggi alle ore 16.30 al Konami Training Center di Milano (Interello): l’AIA ha reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la ventiseiesima giornata del Campionato Primavera 1 2022-2023: ci sarà Matteo Centi della sezione di Terni. ARBITRO Inter-Fiorentina Primavera (lunedì 10 aprile ore 16.30) Arbitro: Matteo CentiAssistenti arbitrali: Marco Ceolin – Giorgio Lazzaroni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023)si giocherà oggi alle ore 16.30 al Konami Training Center di Milano (ello): l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la, valida per la ventiseiesima giornata del1 2022-2023: ci sarà Matteo Centisezione di Terni. ARBITRO(lunedì 10 aprile ore 16.30) Arbitro: Matteo CentiAssistenti arbitrali: Marco Ceolin – Giorgio Lazzaroni-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fio… - marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - infoitsport : Inter-Fiorentina, Campionato Primavera 1: designato l’arbitro della partita - internewsit : Inter-Fiorentina, Campionato Primavera 1: designato l’arbitro della partita - -