Inter, Dzeko: 'Con la Juve cose che non dovrebbero accadere sui campi di calcio. Rinnovo? Presto saprete' (Di lunedì 10 aprile 2023) Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato a TV N1 Sarajevo, spaziando dalle ultime sul suo rinnovo con i nerazzurri al finale incandescente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Edin, attaccante dell', ha parlato a TV N1 Sarajevo, spaziando dalle ultime sul suo rinnovo con i nerazzurri al finale incandescente...

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato a TV N1 Sarajevo, spaziando dalle ultime sul suo rinnovo con i nerazzurri al finale incandescente della gara di Coppa Italia contro la Juventus. Sul rinnovo: "Presto si saprà tutto. Ci sono persone che si occupano del rinnovo, io sono concentrato sul campo." Sulla stagione: "In questa stagione ho già vinto la Supercoppa italiana, ma l'obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo."