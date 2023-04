Inter, contro il Benfica dimentica il campionato e gioca da Coppa! (Di lunedì 10 aprile 2023) Inter, due volti diversi fra campionato e coppe. contro il Benfica servirà indossare l’abito delle occasioni importanti e mettere in campo quanto di buono hai già dimostrato. DEFINIZIONE COMPLICATA – In difficoltà con le squadre medio-piccole in campionato, più convincente e cinica negli scontri diretti che contano: complicato, se non quasi impossibile, riuscire a dare una definizione migliore dell’Inter di questa stagione. Un quadro, questo, che sembrerebbe essere a favore dei nerazzurri in vista della sfida di Champions League contro il Benfica. Se è vero, infatti, che l’ultima partita di Serie A, rovinosamente terminata in pareggio, contro la Salernitana, lascia l’amaro ricordo di un’Inter inerme e troppo poco ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023), due volti diversi frae coppe.ilservirà indossare l’abito delle occasioni importanti e mettere in campo quanto di buono hai già dimostrato. DEFINIZIONE COMPLICATA – In difficoltà con le squadre medio-piccole in, più convincente e cinica negli scontri diretti che contano: complicato, se non quasi impossibile, riuscire a dare una definizione migliore dell’di questa stagione. Un quadro, questo, che sembrerebbe essere a favore dei nerazzurri in vista della sfida di Champions Leagueil. Se è vero, infatti, che l’ultima partita di Serie A, rovinosamente terminata in pareggio,la Salernitana, lascia l’amaro ricordo di un’inerme e troppo poco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #LazioJuventus una delle partite più belle del 2022-2023. Per la SECONDA volta nel dopoguerra, la Lazio vince in ca… - Inter : Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza ch… - OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - ArmandoRoma2 : @Moussolinho Discorso che non sta né in cielo e né in terra, perché il successo lo devi misurare in base alla squad… - LeonardoBonardo : RT @Gianpaolo_5: -Sei del Sud e tifi #Juventus? Ti devi vergognare. -Sei del Sud e tifi Milan o Inter? Non è poi così grave. -Sei del Nor… -