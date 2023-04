Inter, Chivu in caduta libera: obiettivi falliti e rischio playout. È in difficoltà più di Inzaghi (Di lunedì 10 aprile 2023) Non si vede la luce in fondo al tunnel per l'Inter Primavera che, così come per la prima squadra, sta attraversando un periodo nefasto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Non si vede la luce in fondo al tunnel per l'Primavera che, così come per la prima squadra, sta attraversando un periodo nefasto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - Gazzetta_it : Umiltà, idee, comunicazione, modulo: ecco come allena #Chivu #Inter - Cucciolina96251 : RT @corradone91: L'#Inter Primavera è veramente mediocre. Out dalla #CoppaItalia e molto probabilmente anche dai playoff: è sotto 4-0 contr… - Lautaro79772178 : RT @corradone91: L'#Inter Primavera è veramente mediocre. Out dalla #CoppaItalia e molto probabilmente anche dai playoff: è sotto 4-0 contr… - sportli26181512 : Inter, Chivu in caduta libera: obiettivi falliti e rischio playout. È in difficoltà più di Inzaghi: Non si vede la… -