Inter-Benfica, sold out nel ritorno di Champions League! Possibili biglietti residui (Di lunedì 10 aprile 2023) Domani si giocherà Benfica-Inter, ma mercoledì 19 sarà la volta del ritorno dei quarti di Champions League al Meazza. Per la sfida di San Siro la società annuncia come ci sia già il tutto esaurito. sold OUT – "FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti per Inter-Benfica. Un vero record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell'abbonamento al campionato hanno infatti avuto l'opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari. Una scelta mirata del Club, che ha voluto premiare la tifoseria più presente e ricordare, a pochi mesi dal lancio della ...

