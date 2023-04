Inter-Benfica, biglietti terminati: e anche con Monza e Juventus è già quasi sold-out (Di lunedì 10 aprile 2023) Inter-Benfica, biglietti terminati: San Siro sarà tutto esaurito. Per il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 in programma mercoledì 19 aprile, non c’è più un singolo biglietto disponibile. A comunicarlo è la stessa società nerazzurro sul sito ufficiale: Un vero record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell’abbonamento al campionato hanno infatti avuto l’opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari. Una scelta mirata del Club, che ha voluto premiare la tifoseria più presente e ricordare, a pochi mesi dal lancio della campagna abbonamenti 23-24, il vantaggio di sottoscrivere la tessera stagionale. È stato ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023): San Siro sarà tutto esaurito. Per il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 in programma mercoledì 19 aprile, non c’è più un singolo biglietto disponibile. A comunicarlo è la stessa società nerazzurro sul sito ufficiale: Un vero record di fidelizzazione, condue terzi deiacquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell’abbonamento al campionato hanno infatti avuto l’opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari. Una scelta mirata del Club, che ha voluto premiare la tifoseria più presente e ricordare, a pochi mesi dal lancio della campagna abbonamenti 23-24, il vantaggio di sottoscrivere la tessera stagionale. È stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - cn1926it : #ChampionsLeague, domani al via i quarti di finale: mercoledì il #Napoli, il programma - havavtid : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, che è stato molto difficile. Dobbiamo… -