Inter, Bastoni: “Con Benfica grande occasione. Rinnovo? Non ci sono problemi” (Di lunedì 10 aprile 2023) “E’ una grande occasione per noi, l’Inter è da 12 anni che non gioca una partita così. C’è tensione e agitazione perchè una partita importante, ma dobbiamo affrontarla sempre con gioia perché stiamo parlando di calcio”. Lo ha detto Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica. “Noi diamo il massimo in tutte le competizioni, in campionato purtroppo non stiamo raccogliendo quello che meritiamo. Sappiamo che domani è una grande occasione, dovremo mettere in campo la giusta cattiveria agonistica”, ha aggiunto il difensore nerazzurro. “Domani sarà importante che tutta la squadra dia il massimo, loro hanno un bagaglio offensivo di grande qualità ma ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) “E’ unaper noi, l’è da 12 anni che non gioca una partita così. C’è tensione e agitazione perchè una partita importante, ma dobbiamo affrontarla sempre con gioia perché stiamo parlando di calcio”. Lo ha detto Alessandro, difensore dell’, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il. “Noi diamo il massimo in tutte le competizioni, in campionato purtroppo non stiamo raccogliendo quello che meritiamo. Sappiamo che domani è una, dovremo mettere in campo la giusta cattiveria agonistica”, ha aggiunto il difensore nerazzurro. “Domani sarà importante che tutta la squadra dia il massimo, loro hanno un bagaglio offensivo diqualità ma ...

