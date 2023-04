Inps cerca nuove figure professionali | l’occasione da non lasciarsi sfuggire | tutti i dettagli

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 10 aprile 2023) L’ha pubblicato un bando in cuialcune. Ecco come fare domanda e requisiti per accedere al concorso. L’ha pubblicato un bando in cuiuna serie dia cui affidare degli incarichi individuali.-ilovetrading.itNelo, l’stando 483 operatori sociali ed esperti ratione materiae. Gli incarichi che l’intende affidare ai professionisti sono di stampo medico legale, per adempimenti sanitari che spettano all’UOC e UOS territoriali. Ecco perché l’Istituto di Previdenza Sociale ha optato per la pubblicazione di un bando. Con questo bando si vogliono formare ...