Infortunio Osimhen | provino decisivo oggi | cosa filtra da casa Napoli

(Di lunedì 10 aprile 2023)per il centravanti nigeriano:dasulle condizioni dell’attaccante Secondo quanto riferito da Sportmediaset, giàinci sarà unper Victor, così da capire le condizioni del nigeriano. La sensazione è che, nonostante la voglia di recuperarlo per mercoledì contro il Milan, gli azzurri non vogliono accelerare in alcun modo i tempi. Se Spalletti dovesse accorgersi di qualche problema, infatti, lascerebbe ancora il numero 9 fuori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | #Napoli, il report dell'allenamento odierno: le ultime sulle condizioni di #Osimhen, #Simeone e… - Adoir9_ : Kalulu: diagnosi 20-30 giorni il 27 marzo con infortunio rimediato qualche giorno prima Convocato contro il Napoli… - CalcioNews24 : #Napoli, le ultime novità su #Osimhen - sscNAPOLIcavani : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | #Napoli, il report dell'allenamento odierno: le ultime sulle condizioni di #Osimhen, #Simeone e #Raspadori… - milanistapelato : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | #Napoli, il report dell'allenamento odierno: le ultime sulle condizioni di #Osimhen, #Simeone e #Raspadori… -

, provino decisivo oggi per il centravanti nigeriano: cosa filtra da casa Napoli sulle condizioni dell'attaccante Secondo quanto riferito da Sportmediaset, già oggi in casa Napoli ci ...Recuperato dopo l'al ginocchio che l'ha tormentato per quasi un anno. Pioli ha letto le ... Ora è chiamato a giocare contro gli azzurri ai quarti di Champions , con l'incognità. Il ...In particolaresi è dovuto fermare dopo gli impegni con la nazionale e gli esami clinici ... Invece l'argentino Simeone ha subito undurante la gara di campionato contro il Lecce, ...

Osimhen, infortunio da valutare: non si allena, salterà i quarti di finale con il Milan ilmattino.it

Come sta Victor Osimhen Questa è la grande domanda che si pongono da giorni i tifosi del Napoli, ansiosi di rivedere in campo il terminale offensivo dell'orchestra di Luciano Spalletti e, in parte, a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...