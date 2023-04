Infortunio Osimhen, in campo per Milan Napoli? Le notizie ufficiali (Di lunedì 10 aprile 2023) Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Napoli valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League: la gara si disputerà mercoledì 12 aprile alle ore 21 in quel di San Siro. Uno dei temi che tiene maggiormente banco in queste ore in casa Napoli riguarda senza dubbio la condizione dell’attaccante Victor Osimhen, il quale, al rientro dalla nazionale, ha accusato un fastidio muscolare. Il nigeriano, costretto a saltare già due sfide di campionato con Milan e Lecce, è in forte dubbio per la gara di Champions League contro i rossoneri. Dopo che si è allenato da solo nella giornata di ieri, la squadra di Spalletti oggi riprende gli allenamenti a Castel Volturno. Victor Osimhen (Imago) Condizione Osimhen: giornata decisiva per il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Manca sempre meno alla sfida travalevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League: la gara si disputerà mercoledì 12 aprile alle ore 21 in quel di San Siro. Uno dei temi che tiene maggiormente banco in queste ore in casariguarda senza dubbio la condizione dell’attaccante Victor, il quale, al rientro dalla nazionale, ha accusato un fastidio muscolare. Il nigeriano, costretto a saltare già due sfide di campionato cone Lecce, è in forte dubbio per la gara di Champions League contro i rossoneri. Dopo che si è allenato da solo nella giornata di ieri, la squadra di Spalletti oggi riprende gli allenamenti a Castel Volturno. Victor(Imago) Condizione: giornata decisiva per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrew___1103 : Osimhen e Simeone out, gioca Raspadori. A me piace, ma il fatto che è rientrato da poco dall’infortunio, mi fa tent… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Corsport su infortunio Osimhen: se non se ne fossero accorti i medici avrebbe saltato la Champions e non solo - infoitsport : Corsport su infortunio Osimhen: se non se ne fossero accorti i medici avrebbe saltato la Champions e non solo - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Infortunio Osimhen, se non se ne fossero accorti i medici avrebbe saltato più gare -