Incoronazione, Harry e Meghan Markle furiosi: esclusi dai piani del Re (Di lunedì 10 aprile 2023) Brutte notizie per il Principe Harry e Meghan Markle. La coppia reale, infatti, è tra gli esclusi dal balcone di Buckingham Palace per il giorno dell’Incoronazione di Re Carlo. Proprio il Sovrano, infatti, ha ristretto la lista degli “invitati” al tradizionale saluto ai sudditi, eliminando molti nomi eccellenti, compresi i loro. I Sussex non hanno ancora confermato la loro partecipazione, e questa decisione potrebbe pesare molto sulla bilancia: Harry e Meghan decideranno di non esserci? Secondo le ultime indiscrezioni solo il Principe prenderà parte alla cerimonia, con sua moglie a casa con i bambini, in particolare Archie, che compirà proprio quel giorno 4 anni. Carlo esclude Harry e e Meghan dal balcone di Buckingham Palace Lo ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 aprile 2023) Brutte notizie per il Principe. La coppia reale, infatti, è tra glidal balcone di Buckingham Palace per il giorno dell’di Re Carlo. Proprio il Sovrano, infatti, ha ristretto la lista degli “invitati” al tradizionale saluto ai sudditi, eliminando molti nomi eccellenti, compresi i loro. I Sussex non hanno ancora confermato la loro partecipazione, e questa decisione potrebbe pesare molto sulla bilancia:decideranno di non esserci? Secondo le ultime indiscrezioni solo il Principe prenderà parte alla cerimonia, con sua moglie a casa con i bambini, in particolare Archie, che compirà proprio quel giorno 4 anni. Carlo escludee edal balcone di Buckingham Palace Lo ...

