Incoronazione di re Carlo, dalle carrozze preziose alla processione dei reali, svelati i nuovi dettagli sulla cerimonia con cavalleria e forze armate (Di lunedì 10 aprile 2023) A meno di un mese dall’attesa data dell’Incoronazione di re Carlo II, la Famiglia Reale continua a svelare nuovi dettagli sullo svolgimento della cerimonia. A informare delle novità su Twitter è il profilo ufficiale The Royal Family: la prima rivelazione è quella sul percorso che il futuro Re e la Regina consorte Camilla faranno il prossimo 6 maggio. A suggerirlo è una video mappa postata sul social: la processione della carrozza con i due reali partirà da Buckingham Palace e si dirigerà verso l’Abbazia di Westminster. Il mezzo che li trasporterà sarà la Diamond Stabile Jubilee Coach, la carrozza chiusa a sei cavalli è una commemorazione per il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Dopo la cerimonia re Carlo e la regina ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) A meno di un mese dall’attesa data dell’di reII, la Famiglia Reale continua a svelaresullo svolgimento della. A informare delle novità su Twitter è il profilo ufficiale The Royal Family: la prima rivelazione è quella sul percorso che il futuro Re e la Regina consorte Camilla faranno il prossimo 6 maggio. A suggerirlo è una video mappa postata sul social: ladella carrozza con i duepartirà da Buckingham Palace e si dirigerà verso l’Abbazia di Westminster. Il mezzo che li trasporterà sarà la Diamond Stabile Jubilee Coach, la carrozza chiusa a sei cavalli è una commemorazione per il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Dopo laree la regina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Re Carlo, il dettaglio nascosto nell'invito all'incoronazione - Open_gol : Il prossimo 6 maggio le due maestà partiranno da Buckingham Palace per arrivare all'Abbazia di Westminster. «Per il… - LEBBY4EVER : RT @giuvannuzzo: In occasione della cerimonia di incoronazione di Re Carlo la Royal Family ha lanciato un #hashflag che apparirà digitando… - giuvannuzzo : In occasione della cerimonia di incoronazione di Re Carlo la Royal Family ha lanciato un #hashflag che apparirà di… -