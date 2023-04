Incidente stradale a Monte Argentario | morto ventenne venezuelano

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tragedia della strada la notte scorsa a Pasqua, attorno alle 4.40, nel comune di(Grosseto). In unlungo la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole èun. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. La vittima viaggiava su un motorino insieme ad un ventiduenne che è stato portato all’ospedale di Orbetello e ha riportato ferite lievi. Ad avere la peggio un. Nell’, avvenuto a Porto Ercole, coinvolta anche un’auto una Golf nera. In base alla ricostruzione dei carabinieri, il giovane viaggiava sul motorino insieme ad un amico quando, nei pressi dell’incrocio per Cala Galera, sono caduti. Ilè stato poi investito da un’auto che seguiva, ...