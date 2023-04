Incidente in Milano-Meda a Paderno: lunghe code all’innesto con la Tangenziale nord (Di lunedì 10 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incidente fra tre o quattro veicoli nella corsia di sorpasso della Milano-Meda all’altezza del Carrefour di Paderno Dugnano, attorno all’ora di pranzo del Lunedì dell’Angelo: quattro persone sono rimaste coinvolte, tra cui donna di 49 anni che è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso. lunghe code per l’Incidente a Paderno Dopo l’Incidente in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 10 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorfra tre o quattro veicoli nella corsia di sorpasso dellaall’altezza del Carrefour diDugnano, attorno all’ora di pranzo del Lunedì dell’Angelo: quattro persone sono rimaste coinvolte, tra cui donna di 49 anni che è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso.per l’Dopo l’in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

