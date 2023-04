Incidente a Cuneo, scontro tra auto e moto: muore motociclista (Di lunedì 10 aprile 2023) Torino, 10 apr. - (Adnkronos) - Incidente mortale questa mattina nel cuneese sulla statale 28 a Magliano Alpi. Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro tra un'auto e una moto è deceduto un motociclista 51enne. Per lui inutili tentativi di rianimarlo del 118 giunti sul posto. In codice verde l'automobilista. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Torino, 10 apr. - (Adnkronos) -mortale questa mattina nel cuneese sulla statale 28 a Magliano Alpi. Per cause ancora in corso di accertamento, nellotra un'e unaè deceduto unciclista 51enne. Per lui inutili tentativi di rianimarlo del 118 giunti sul posto. In codice verde l'mobilista.

