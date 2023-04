In Italia un giovane su quattro a rischio povertà: il nostro Paese tra i 5 peggiori in Ue per le condizioni economiche di chi ha tra 15 e 29 anni (Di lunedì 10 aprile 2023) Quanto sia difficile la condizione dei giovani Italiani di fronte a un mercato del lavoro che offre poche e cattive possibilità, stipendi che sono meno della metà rispetto ad altri paesi europei e politiche sociali per alloggi inesistenti è purtroppo cosa nota. Un altro indicatore, che di tutti questi fattori è la sintesi, e che punta nella stessa direzione è quello relativo al rischio di povertà. Nel nostro Paese un giovane tra i 15 e i 29 anni ogni quattro (poco meno del 25 %) risulta essere a rischio povertà. A certificarlo, basandosi sulle ultime statistiche dell’Unione europea relative al 2021, è Eurostat, l’istituto di statistica europeo. In generale, l’Italia è al quinto posto della classifica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Quanto sia difficile la condizione dei giovanini di fronte a un mercato del lavoro che offre poche e cattive possibilità, stipendi che sono meno della metà rispetto ad altri paesi europei e politiche sociali per alloggi inesistenti è purtroppo cosa nota. Un altro indicatore, che di tutti questi fattori è la sintesi, e che punta nella stessa direzione è quello relativo aldi. Neluntra i 15 e i 29ogni(poco meno del 25 %) risulta essere a. A certificarlo, basandosi sulle ultime statistiche dell’Unione europea relative al 2021, è Eurostat, l’istituto di statistica europeo. In generale, l’è al quinto posto della classifica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Bene @ellyesse, la nuova segreteria del #Pd ti somiglia: giovane, solida e innovativa. Ora diamo seguito alla line… - IlFattoNisseno : Italia, un giovane (tra i 15 ed i 29 anni) su 4 è a rischio di povertà - TgrRai : Domani rientrerà in Italia la salma di Alessandro Parini, il giovane avvocato romano morto nell'attentato a Tel Avi… - Piergiulio58 : Eurostat, in Italia un giovane su quattro è a rischio povertà: è il quinto peggior Paese in Europa. - emanueleph : Eurostat, in Italia un giovane su quattro è a rischio povertà: è il quinto peggior Paese in Europa -