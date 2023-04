Immergi i semi nell’aceto | fai così e vedrai che differenza!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 10 aprile 2023) Se state pensando di iniziare a piantare qualche fiore o qualche ortaggio, prima di metterli nel terreno, immergete i! Vi pare strano?! Non l’avete mai fatto?! Eppure è utilissimo! Questo piccolo passaggio, infatti, aiuta il processo di germinazione. Dobbiamo, infatti, pensare che nonostante vengano spinti sottoterra, isi sviluppano e attecchiscono grazie all’ossigeno. Acqua, humus, temperatura esterna, influiscono notevolmente sulla loro presa e sulla crescita, ma devono, in qualche modo essere assecondati. Un aiuto rilevante può arrivare proprio da un ammollo in acqua e aceto. Vediamo insieme perché!prima di metterli a germinare Il metabolismo di un seme è veloce: da quando attecchisce, infatti, i tempi di sviluppo sono rapidissimi e ...