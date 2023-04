“Imbuto” a Napoli | in migliaia a largo Maradona | “Rischio incidenti”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Quartieri spagnoli presi d’assalto in occasione delle festività pasquali.di turisti su sono riversati trae via De Deo per visitare uno dei nuovi luoghi simbolo dellasportiva. Non sono però mancato problemi di viabilità e di sicurezza, così come denuncia Francesco Emilio Borrelli., folla oceanica prende d’assalto i Quartieri. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleElTanque : @uchetto @pasqualemuto @scottotweet @tvplayofficial Attendibile o non attendibile almeno è uno dei pochi che è anda… - jo19N26 : @Laudantes 1 - il Napoli patisce troppo l’aggressività del Milan nell’imbuto centrale 2 - il Milan riesce sempre a… -

Sappiamo che l'si sta stringendo sempre di più, ci sono meno possibilità di poter rimediare agli errori perché ormai mancano pochissime giornate. Abbiamo la consapevolezza di chi sta lavorando ...Non solo ieri a, dove i tifosi tedeschi hanno messo sottosopra una città, ma anche i tifosi ...ammassati e ho temuto per la mia vita - ha detto Francesco - perché eravamo in una sorta di...... che si è allargato ieri al lato interno e stringe le automobili in un. Due sole corsie in ...( in via di completamento) da 150 mila euro ma anche in periferia come a via Palermo (Est), ...

La Pasqua 2023 è solidale: un piccolo gesto per un grande aiuto Napoliclick

Dovrebbe esserci un evento clou a Piazza Plebiscito, poi altri eventi a Scampia, probabilmente al Lungomare e in altre zone chiave della città.