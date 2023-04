Il vizio dell’Udinese | pareggiare come nessun altro

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il rigore trasformato da Beto nel finale contro il Monza ha consentito all’Udinese di tornare a fare quello che le riesce meglio:. Il segno X nei suoi incontri mancava da 3 partite e puntualmente è tornato. Ponendo così il club friulano a quota 12, che la rende la formazione che in Serie A ha più diviso la posta. Una caratteristica che esprime soprattutto davanti al proprio pubblico, visto che sono ben 8 i pareggi alla Dacia Arena rispetto ai 4 maturati in trasferta. Anche lo scorso anno l’Udinese avevano lo stesso “”: solo il Genoa fece di più (16 volte contro 14). L'articolo proviene da Calcio News 24.

