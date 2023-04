Il tempo di Grace Wales Bonner (Di lunedì 10 aprile 2023) All'inizio di quest’anno, Grace Wales Bonner ha messo in scena la sua prima sfilata a Parigi. Durante lo show, anche i critici più severi hanno potuto scorgere tutti gli elementi che solo una grande protagonista del firmamento della moda maschile è capace di esprimere. I saloni settecenteschi dell’Hôtel d’Évreux, a Place Vendôme, hanno accolto nel migliore dei modi gli ospiti, a cominciare da una prima fila davvero esclusiva. Non meno importante è la collaborazione con adidas, rappresentata in passerella dalle maglie della Nazionale di calcio giamaicana. Non sono mancate le giacche eleganti, le babouches leopardate e neppure i pantaloni ricamati con le cipree, tutti elementi emblematici dello stile afro con cui Grace si è presentata al mondo. Insomma, i presenti hanno assistito, senza alcun dubbio, alla miglior ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 aprile 2023) All'inizio di quest’anno,ha messo in scena la sua prima sfilata a Parigi. Durante lo show, anche i critici più severi hanno potuto scorgere tutti gli elementi che solo una grande protagonista del firmamento della moda maschile è capace di esprimere. I saloni settecenteschi dell’Hôtel d’Évreux, a Place Vendôme, hanno accolto nel migliore dei modi gli ospiti, a cominciare da una prima fila davvero esclusiva. Non meno importante è la collaborazione con adidas, rappresentata in passerella dalle maglie della Nazionale di calcio giamaicana. Non sono mancate le giacche eleganti, le babouches leopardate e neppure i pantaloni ricamati con le cipree, tutti elementi emblematici dello stile afro con cuisi è presentata al mondo. Insomma, i presenti hanno assistito, senza alcun dubbio, alla miglior ...

