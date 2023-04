Il Setterosa a Rotterdam si lancia sulla World Cup (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Settebello ha compiuto la sua missione, adesso tocca al Setterosa. Da domani a giovedì a Rotterdam, in Olanda, si gioca la prima fase della nuova World Cup: subito esami durissimi. "È un torneo che ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Settebello ha compiuto la sua missione, adesso tocca al. Da domani a giovedì a, in Olanda, si gioca la prima fase della nuovaCup: subito esami durissimi. "È un torneo che ...

Il Setterosa a Rotterdam si lancia sulla World Cup Il Settebello ha compiuto la sua missione, adesso tocca al Setterosa. Da domani a giovedì a Rotterdam, in Olanda, si gioca la prima fase della nuova World Cup: subito esami durissimi. "È un torneo che casca in un momento particolare della stagione, a ridosso ...

Setterosa, inizia la nuova stagione della World Cup Inizia da Rotterdam in Olanda la nuova stagione del Setterosa. Da domani a fino a giovedì si svolge la prima tappa della nuova World Cup di pallanuoto, la prossima ad Atene dal 19 al 21 aprile. Una nuova ...

Pallanuoto: Coppa del mondo, le convocate azzurre per Rotterdam Il Setterosa scalda i motori in vista della World Cup di pallanuoto. La prima tappa andrà in scena a Rotterdam (Olanda) da martedì 11 a giovedì 13 aprile mentre la seconda ad Atene (Grecia) da mercoledì ...

Setterosa, inizia la nuova stagione della World Cup Il ct Silipo: "La condizione non sarà ottimale, giocheremo contro tutte le big". La nuova formula, con due gironi all'italiana, prevede la prima tappa a Rotterdam, dall'11 al 13 aprile, la seconda, da ...