Il Ronaldo furioso: solo 0 - 0 in casa dell'11ª. Che poi lo sfotte sui social (Di lunedì 10 aprile 2023) Quando è arrivato in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo deve aver pensato che vincere il titolo della Saudi Premier League non sarebbe stato così complicato. Dopotutto aveva firmato con l'Al Nassr, uno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Quando è arrivato in Arabia Saudita, Cristianodeve aver pensato che vincere il titoloa Saudi Premier League non sarebbe stato così complicato. Dopotutto aveva firmato con l'Al Nassr, uno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Ronaldo furioso: solo 0-0 in casa dell’11ª. Che poi lo sfotte sui social: Il Ronaldo furioso: solo 0-0 in casa d… - Gazzetta_it : Il #Ronaldo furioso: solo 0-0 in casa dell’11ª. Che poi lo sfotte sui social #alnassr #alfayha - dagoool19 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Al-Nassr fa 0-0 contro l'Al Feiha, si rivede il Ronaldo furioso. CR7 se la prende con gli avversari - infoitsport : Cristiano Ronaldo pareggia 0-0: furioso al termine della gara contro l'Al - infoitsport : Cristiano Ronaldo furioso: litiga con gli avversari e va via, cosa succede -