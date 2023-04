Il Real Madrid vuole Mbappé del PSG: ecco il piano di Florentino Perez (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Real Madrid vuole Kylian Mbappé e Kylian Mbappé vuole il Real Madrid. Il matrimonio si farà, ma a paramento zero Il Real Madrid vuole Kylian Mbappé e Kylian Mbappé vuole il Real Madrid. Il matrimonio si farà, ma a paramento zero. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, Florentino Perez non vorrebbe spendere un patrimonio per acquistare l’attaccante francese e quindi potrebbe aspettare due stagioni (il contratto del francese scade il 30 giugno 2025) per ingaggiare Mbappé a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) IlKyliane Kylianil. Il matrimonio si farà, ma a paramento zero IlKyliane Kylianil. Il matrimonio si farà, ma a paramento zero. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti,non vorrebbe spendere un patrimonio per acquistare l’attaccante francese e quindi potrebbe aspettare due stagioni (il contratto del francese scade il 30 giugno 2025) per ingaggiarea parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Ha dell’incredibile quello che è accaduto nel post partita di Real Madrid-Villarreal, con il Pajarito Valverde che… - madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - Ekremkonur : RT @CalcioPillole: #RealMadrid, offerta per #Benzema dall'#Arabia: la risposta del francese. Via @Ekremkonur - PetrossiAdriano : @Vicidominus Diciamo che questo discorso secondo me vale soltanto con il real madrid -