Il re del calciomercato | #Juventus | #Landucci | “Restiamo ottimisti | abbiamo 59 punti sul campo” …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, contatti per #Bellingham del @BVB - ZZiliani : D’altronde #Paratici l’aveva detto a proposito del calciomercato: “L’ho fatto per il #Genoa tutta la vita, l’ho fat… - calciomercatoit : ??Da #Beto a #David, passando per #Moffi e #Wahi: tutti i nomi sul taccuino del #Milan per rivoluzionare l'attacco.… - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: TMW - Il rinnovo col Friburgo e l'idea di un altro colpo alla Thiaw: così Sildillia è nel mirino del Milan - Vicvalo : RT @calciomercatoit: ??Caso #Valverde - #Baena, il calciatore del #Villarreal risponde alle accuse mosse nei suoi confronti e rincara la dos… -

... l'allenatore interista ha risposto anche a una provocazione su Sergio Conceicao , allenatorePorto battuto agli ottavi e indicato come uno dei potenziali concorrenti per prenderne il posto in ...Commenta per primo Pasquetta sui pattini a rotelle per l'attaccanteMilan , Zlatan Ibrahimovic . Eccolo nel video postato sui social girare per casa con i rollerblade ai piedi.Commenta per primo Il Flamengo è stato sconfitto dal Fluminense nel derby in finalecampionato carioca e sta pensando di cacciare Vitor Pereira, l'attuale allenatore, per affidarsi a Jorge Sampaoli , che si trova proprio a Rio de Janeiro in vacanza dopo la fine dell'avventura con ...

Milan, il flop dei vice-Giroud: un bomber dal mercato, tutti i nomi e gli scenari Calciomercato.com

La squadra italiana più calda del momento è senza dubbio la Lazio di Sarri, che ha battuto la Juventus ed ha adesso 7 punti di vantaggio sull’Inter quinta in classifica. Un risultato che passa quasi ...Lo scontro tra il centrocampista spagnolo del Villarreal e Federico Valverde al termine della sfida tra Real Madrid e Villarreal, in realtà, potrebbe provocare conseguenze importanti nel corso delle ...